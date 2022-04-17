KAMYON, HAFİF TİCARİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
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KAMYON, HAFİF TİCARİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

17.04.2022 19:58

AMASYA'da taş yüklü kamyon, çarpışarak şarampole sürüklendiği hafif ticari aracın üzerine devrildi.

AMASYA'da taş yüklü kamyon, çarpışarak şarampole sürüklendiği hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kazada hafif ticari araçtaki Cemal Dokuyan (69) hayatını kaybetti, eşi Kibar Dokuyan ve kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Göyüncek ilçesi Çulpara köyü kavşağı mevkisinde meydana geldi. Kent merkezine giden Cemal Dokuyan yönetimindeki 19 NE 286 plakalı hafif ticari araç ile Hayati Kılıç yönetimindeki 05 RC 613 plakalı taş yüklü kamyon, çarpıştı. Çarpışma sonucu, kontrolden çıkan kamyon, şarampoli sürüklediği ticari aracın üzerine devrildi. Kazada kamyon kasasındaki taşların içerisine girdiği hafif ticari aracın sürücüsü Cemal Dokuyan hayatını kaybederken, eşi Kibar Dokuyan ve kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kibar Dokuyan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

KAMYON, HAFİF TİCARİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
KAMYON, HAFİF TİCARİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
KAMYON, HAFİF TİCARİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

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Amasya'da taş yüklü kamyon, hafif ticari aracın üstüne devrildi: 1 ölü 2 yaralı Amasya'da taş yüklü kamyon, hafif ticari aracın üstüne devrildi: 1 ölü 2 yaralı Arnavutköy'de hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı; 1 yaralı Arnavutköy'de hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı; 1 yaralı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAMYON, HAFİF TİCARİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAMYON, HAFİF TİCARİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
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