Son Dakika Haberleri: Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü
Son Dakika Güncel Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta kamyon ile çarpışarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta kamyon ile çarpışarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Afşin ilçesine bağlı Kabaağaç Mahallesinde meydana geldi. Atilla Arslan yönetimindeki 35 MKR 51 plakalı otomobil, Cuma B. idaresindeki 46 F 5508 plakalı kamyon ile çarpıştı. Araçta sıkışan Arslan, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı. 112 ekiplerinin çabalarına rağmen Atilla Arslan olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

(Murat Sürücü - Fethullah Arslantaş/İHA)

Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

Kahramanmaraş, Afşin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 04:21 Kaynak: İHA
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