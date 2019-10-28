Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü
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Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölüKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kamyon ile çarpışarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 05:08 Kaynak: İHA
Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kamyon ile çarpışarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Kabaağaç mahallesinde meydana geldi. Atilla Arslan yönetimindeki 35 MKR 51 plakalı otomobil, Cuma Biçici idaresindeki 46 F 5508 plakalı kamyon ile çarptı. Araçta sıkışan Atilla Arslan olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı. 112 ekiplerinin bütün çabalarına rağmen Atilla Arslan olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.
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