Kamyon ile Çarpışan Otomobil Hurdaya Döndü: 2 Yaralı
3 saat önce
Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralıANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde kamyonun otomobil ile çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
ANTALYA - Antalya
'nın Manavgat
ilçesi'nde kamyonun otomobil ile çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat- Çeltikçi
yolu MATSO Turizm Fakültesi önündeki kavşakta Veli D.'nin kullandığı 07 L 1915 plakalı kamyon Soner Ç.'nin kullandığı 48 F 2380 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, kamyonda yolcu olarak bulunan H.D. ve M.T. yaralandı.
Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:16 Kaynak: İHA
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