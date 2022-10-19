Son dakika haberleri | KAMYON İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLDE AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haberleri | KAMYON İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLDE AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ

19.10.2022 12:10

Gelen son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'te hafriyat yüklü kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü İmdat Altındişçi (47) ile yanındaki eşi Necla (47) ve çocukları Kerem Altındişçi (7), hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te hafriyat yüklü kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü İmdat Altındişçi (47) ile yanındaki eşi Necla (47) ve çocukları Kerem Altındişçi (7), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Yamaçoba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gaziantep istikametine giden İmdat Altındişçi yönetimindeki 27 AKD 183 plakalı otomobil ile hafriyat yüklü kamyon çarpıştı. Kazada sürücü Altındişçi ile yanındaki eşi Necla ve çocukları Kerem Altındişçi, hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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Gaziantep, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | KAMYON İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLDE AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ - Son Dakika
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