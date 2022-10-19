Kaza, sabah saatlerinde Yamaçoba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gaziantep istikametine giden İmdat Altındişçi yönetimindeki 27 AKD 183 plakalı otomobil ile hafriyat yüklü kamyon çarpıştı. Kazada sürücü Altındişçi ile yanındaki eşi Necla ve çocukları Kerem Altındişçi, hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

GAZİANTEP'te hafriyat yüklü kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü İmdat Altındişçi (47) ile yanındaki eşi Necla (47) ve çocukları Kerem Altındişçi (7), hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | KAMYON İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLDE AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ - Son Dakika

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