Son Dakika Haberleri: Kamyon ile çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
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Kamyon ile çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü

48 dakika önce

BOLU'da, kamyon ile çarpışan otomobildeki 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kamyon ile çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü, System.String[]

BOLU'da, kamyon ile çarpışan otomobildeki 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Bolu- Mudurnu karayolunun Gövem köyü mevkiinde meydana geldi. Bolu istikametine giden İsmail Göktaş yönetimindeki 14 DF 792 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sedat İnam yönetimindeki 34 AL 808 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü yara almadan almazken, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ve ismi öğrenilemeyen biri kadın 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otomobilden çıkarılarak morga kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Mudurnu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:03 Kaynak: DHA
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