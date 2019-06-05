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Kamyon ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

59 dakika önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kamyon ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı, System.String[]
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. 
Kaza, akşam saatlerinde Tarsus- Ankara Otoyolu Çamtepe Mahallesi çıkışında meydana geldi. Besim Yürekli yönetimindeki 01 AGM 69 plakalı yem yüklü kamyon, Latif Yılmaz yönetimindeki 33 ACM 168 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Yılmaz ile yanında bulunan Türkan Yılmaz ve ismi öğrenilemeyen çocuk yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. 
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:18 Kaynak: DHA
Ankara, Tarsus, Mersin, Güncel
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