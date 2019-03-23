Kamyon ile Çarpışan Otomobildeki 5 Kişilik Aile Yaralandı
1 saat önce
AKSARAY'da kamyon ile çarpışan otomobildeki çift ve 3 çocuğu yaralandı.
AKSARAY'da kamyon ile çarpışan otomobildeki çift ve 3 çocuğu yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Hacılar
Harmanı Mahallesi toptancılar sitesi kavşağında meydana geldi. Aydın Çetinkaya
(45) yönetimindeki 68 DT 563 plakalı kamyon, kavşakta Murat Aygüner (37) yönetimindeki 68 HL 534 plakalı otomobille çarpıştı. Her iki araç da refüje çıkarak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü Murat Aygüner, eşi Sultan (29), çocukları Durdane (11), Ahmet (8) ve Ecrin Aygüner (4) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Aksaray
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Murat Aygüner'in sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.
? - Aksaray
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:43 Kaynak: DHA
Değerinin Altında Döviz Almak İsteyince Dolandırıldı
Mucize Kurtuluş! Traktörün Altından 36 Saat Sonra Kurtarıldı
Kendi İşinin Patronu Oldu, Şimdi Avrupa'ya Tül Perde Dikiyor
Kilosu Altınla Yarışan Ürün İçin 40 Metre Yükseklikte Çalışıyorlar