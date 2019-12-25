Kamyon ile çarpışan otomobildeki amca- yeğen, öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamyon ile çarpışan otomobildeki amca- yeğen, öldü - Son Dakika

Kamyon ile çarpışan otomobildeki amca- yeğen, öldü

6 saat önce

ÇORUM'da, saman balyası yüklü kamyonla kafa kafaya çarpışan otomobildeki Şükrü Uzuner (57) ile yeğeni Recep Uzuner (21), hayatını kaybetti.

Kamyon ile çarpışan otomobildeki amca- yeğen, öldü, System.String[]

ÇORUM'da, saman balyası yüklü kamyonla kafa kafaya çarpışan  otomobildeki Şükrü Uzuner (57) ile yeğeni Recep Uzuner (21), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Çorum- Ortaköy karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.  Şükrü Uzuner yönetimindeki 19 TN 974 plakalı otomobil, iddiaya göre karşı yönden gelen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen saman balyası yüklü kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Şükrü Uzuner ile yanındaki yeğeni Recep Uzuner, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Recep Uzuner ve amcası Şükrü Uzuner, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Çorum Ortaköy, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Lise öğrencisini bıçaklayan şüpheli tutuklandı
İstanbul'da banka soygunu girişimi! Çevreye kurşun yağdırdı Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu

Son Dakika Haberleri
06:49 Servis bakım alanında yangın: 6 araç hasar gördü - Son Dakika
06:44 Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi soncu 23 kişi yaralandı - Son Dakika
06:39 Servis bakım alanında yangın: 6 araç hasar gördü - Son Dakika
06:31 Servis bakım alanında çıkan yangında 6 araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
06:24 Endonezya'nın Açe bölgesinde Uygurlara destek gösterisi yapıldı - Son Dakika
00:04 İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 07:06:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kamyon ile çarpışan otomobildeki amca- yeğen, öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]