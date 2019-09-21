Son Dakika Haberleri: Kamyon ile çarpışan taksideki dede-torun öldü, 3 yaralı
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Kamyon ile çarpışan taksideki dede-torun öldü, 3 yaralı

1 saat önce

KASTAMONU'da, taksi ile kamyonun çarpışması sonucu dede-torun hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kamyon ile çarpışan taksideki dede-torun öldü, 3 yaralı, System.String[]

KASTAMONU'da, taksi ile kamyonun çarpışması sonucu dede-torun hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Polis, olay yerinden kaçan kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza, akşam saatlerinde Kastamonu- Daday karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Hasan Daban yönetimindeki 37 T 0502 plakalı taksi, plakası ve sürücüsü bilinmeyen kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle taksi, şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan Yusuf Eymen Daban (1), Hüseyin Daban (63), Hasan Daban, Bahar Daban ve Fatma Daban'ı hastaneye kaldırdı. Yusuf Eymen Daban ile dedesi Hüseyin Daban, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kazaya karışan kamyon sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kastamonu, Polis, Torun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:55 Kaynak: DHA
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