Son Dakika Haberleri: Kamyon ile Çekici Çarpıştı: 4 Yaralı

Kamyon ile Çekici Çarpıştı: 4 Yaralı

1 saat önce

Samsun'da kamyonla çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kamyon ile Çekici Çarpıştı: 4 Yaralı, System.String[]
Samsun'da kamyonla çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Boğaziçi mevkisi Samsun Ankara karayolu 31. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan İnaç idaresindeki 51 KT 952 plakalı kamyonet, Samsun'dan Kavak istikametine seyir halindeyken aynı istikamete seyreden Ali Erol yönetimindeki 31 P 4625 plakalı çekici ve 31 VR 843 plakalı römorku sollamak istediği sırada römorkun sol arka kısmına çarptı. Kazada araç sürücüsü Ramazan İnaç (34) ile Emine İnaç (69), Çınar Asaf İnaç (2) ve Neslihan İnaç (25) yaralandı. Yaralılar, Kavak Devlet Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:04 Kaynak: İHA

Kavak, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dershane Önünden Kaçırılan Kız, Batman'da Bulundu Eski Eşinin Sözlendiğini Duyunca Dehşet Saçtı! 1 Ölü 1 Yaralı Dilek Feneri Uçurmak İsterken Uçurumdan Düştü Rezidansın 9'uncu Katından Düşen Ebru'nun Son Mesajı Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 12:54:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyon ile Çekici Çarpıştı: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]