Kamyon ile elektrikli bisiklet çarpıştı 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kamyon ile elektrikli bisiklet çarpıştı 2 yaralı - Son Dakika

Kamyon ile elektrikli bisiklet çarpıştı 2 yaralı

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce merkez Çoban Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaraladı.

Kamyon ile elektrikli bisiklet çarpıştı 2 yaralı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce merkez Çoban Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaraladı.


Kaza saat 14: 30 sıralarında Çoban Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Elektrikli bisiklet ile kamyonun karıştığı kazada, elektrikli bisiklette bulunan N. A. ile A. A. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapmalarının ardından yaralı 2 şahsı Atatürk Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına aldılar. Kazazedelerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza esnasında olay yerinden geçen Düzce Belediye Başkanı Celal Kasapoğlu yaralıların başından bir an olsun ayrılmayarak, yaralılar hakkında sağlık ekiplerinden bilgi aldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çankırı'da 2 tır çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti
Avcı, domuzun kendisine saldırma anını kaydetti Sigorta şirketlerini dolandıran çetenin lideri ehliyeti olmayan kayınvalidesine bile otomobil aldırmış Otostop çekip bindiği kamyonet kaza yapınca canından oluyordu

Son Dakika Haberleri
22:54 Şanlıurfa'da "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filminin galası yapıldı - Son Dakika Haber
22:50 Samandağ'da bir okula aşırı yağış tatili - Son Dakika Haber
22:45 Bunalıma giren doktor intihar etti - Son Dakika Haber
22:38 Samandağ'da aşırı yağış sonrası yol çöktü - Son Dakika Haber
22:28 Esed rejimi: Değişken politikaları nedeniyle YPG'yle diyaloğu durdurduk - Son Dakika Haber
22:01 Meteoroloji'den Samsun ve çevresi için fırtına uyarısı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 23:03:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kamyon ile elektrikli bisiklet çarpıştı 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]