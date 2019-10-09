Son Dakika Haberleri: Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

39 dakika önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde pamuk yüklü kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde pamuk yüklü kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi'nde meydana geldi. Ümit K. yönetimindeki 06 BFE 522 plakalı hafif ticari araç ile karşı şeritte seyir halinde olan 63 PN 841 plakalı pamuk yüklü kamyon çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:56 Kaynak: İHA
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