Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika

Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

22 dakika önce

Kırıkkale'de kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Şakir Çelik (48) idaresindeki 59 KK 575 hafif ticari araç, Kırıkkale- Kayseri kara yolu Ahılı köyü yolu ayrımında Dilaver Ortakçı'nın kullandığı 06 AL 0968 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, sürücü Çelik ile araçta bulunan Şüheda (17), Serap (17), Hazal (4) ve Kübra Çelik (9), Aycan (29), Abdu (65), Yunus (4) ve Zahide Dayan (70) yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

Kırıkkale, Kayseri, Ahılı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayseri'de şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu
Şehit annesinden evladına son sözler: Yalvarıyorum size, almayın yavrumu Uçak kazasında ölen genç kadından geriye fotoğrafları kaldı Faciaya ramak kaldı! Kayan yolcu otobüsü, uçurumun kenarında durdu

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 18:26:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]