Son Dakika Haberleri: Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

51 dakika önce

BURSA'nın Keles ilçesinde kamyon ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 çocuk babası Mazlum Karpan (58) hayatını kaybetti.

Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

BURSA'nın Keles ilçesinde kamyon ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 çocuk babası Mazlum Karpan (58) hayatını kaybetti.

Kaza, Bursa'nın Keles ilçesi Sorgun Kocakovacık Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Mazlum Karpan yönetimindeki 16 CMH 31 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen K.T.'nin (51) kullandığı 16 ADU 87 plakalı kamyon, kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Mazlum Karpan, kamyonetin içerisinde sıkıştı. Kazayı fark edenler, durumu sağlık, itfaiye ve  jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 3 çocuk babası Mazlum Karpan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan kamyon sürücüsü K.T., ise sağlık ekipleri tarafından Keles Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mazlum Karpan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bursa-Keles Yolu, hurdaya dönen iki aracın kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa, Keles, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:16 Kaynak: DHA
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