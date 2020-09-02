KONYA'nın Seydişehir ilçesinde kamyonetle kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında, Seydişehir- Gölyüzü yolunda meydana geldi. Adıgüzel Altunbaş yönetimindeki 42 AED 121 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Ali Doğru'nun (49) kullandığı 42 ZK 967 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada araçlar hurda yığınına dönerken kamyonet sürücüsü Adıgüzel Altunbaş, olay yerinde hayatını kaybetti, Ali Doğru da yaralandı. Yaralı Ali Doğru, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 21:24 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika