Son Dakika Haberleri: Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
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Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

1 saat önce

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, kamyonla kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]
DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, kamyonla kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Denizli- Sarayköy yolu Yeşilyayla mevkisinde meydana geldi. İbrahim Yüce yönetimindeki 20 VF 652 plakalı kamyonet, Ali Duran'ın kullandığı 20 PR 032 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada, sürücüler ile kamyonetteki Emrah Yüce ve kamyondaki Rıdvan Duran araçlarda sıkışıp, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmanın ardından araçlarından çıkarılan 4 yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Emrah Yüce ve Rıdvan Duran'ın sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi.


Ali Duran, Sarayköy, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:29 Kaynak: DHA
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