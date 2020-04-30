Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen kamyonetteki sürücü Erdal Halat ile Kaan Acar, Emre Turna, Serdar, Dursun ve Erman Halat yaralandı.

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