Kamyon ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Kamyon ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
23.10.2020 19:32
Şanlıurfa'da minibüs ile pamuk yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da minibüs ile pamuk yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Akçakale karayolunun Abdurrahman Dede kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, pamuk yüklü kamyon ile çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
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