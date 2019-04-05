Son Dakika Haberleri: Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıHATAY - Hatay'da bir kamyon ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

HATAY - Hatay'da bir kamyon ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, İskenderun- Belen TEM otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 ANY 22 plakalı kamyon ile Suriye uyruklu Ali Jilbati idaresindeki 31 ABD 451 plakalı otomobilin karıştığı kazada, otomobil sürücüsü Ali Jilbati hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Suriye uyruklu Muhammet Bataş ise ağır yaralandı.
Kazada yaralanan Muhammet Bataş, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden Ali Jilbati ise cenaze aracı ile İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:53 Kaynak: İHA

İskenderun, Hatay, 3. Sayfa
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