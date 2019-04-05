Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
1 saat önce
Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıHATAY - Hatay'da bir kamyon ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
HATAY - Hatay
'da bir kamyon ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, İskenderun- Belen TEM
otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 ANY 22 plakalı kamyon ile Suriye
uyruklu Ali Jilbati idaresindeki 31 ABD
451 plakalı otomobilin karıştığı kazada, otomobil sürücüsü Ali Jilbati hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Suriye uyruklu Muhammet Bataş ise ağır yaralandı.
Kazada yaralanan Muhammet Bataş, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden Ali Jilbati ise cenaze aracı ile İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:53 Kaynak: İHA
Banka Soygunu Kanlı Bitti! Çok Sayıda Ölü Var
Çarpışma'da Şoke Eden Final! Kadir Adalı'nın Üzerine Kurşun Yağdı
Bahçelievler'de İşlenen Cinayetin Detayları Ortaya Çıktı
Fransa'da Skandal Mahkeme Kararı