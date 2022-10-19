Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan- Hizan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Tatvan-Hizan karayolu üzerinde bulunan Kırkbulak mevkiinde meydana geldi. Akşam saatlerinde hafif yağan yağmurda kayganlaşan yolda sürücülerinin isimleri ile plakaları henüz belirlenemeyen kamyonet ile karşı yoldan gelen otomobilin çarpışması üzerine ismi henüz belirlenemeyen 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve Bitlis Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası araçta sıkışan yaralılar AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Bitlis ve Tatvan Devlet hastanelerine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.