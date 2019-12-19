Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Adapazarı – Kaynarca duble yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keresteciler Sanayi Sitesi Kavşağı'nda K.S. yönetimindeki 54 GB 561 plakalı hafriyat kamyonu ile B.B. idaresindeki 06 FA 1703 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü B.B. olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü B.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Adapazarı, İtfaiye, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:43 Kaynak: İHA
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