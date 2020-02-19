Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

Kaza yerinden görüntüler Kocaeli'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı KOCAELİ ( AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza yerinden görüntüler Kocaeli'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KOCAELİ ( AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güzeller Mahallesi'nde İbrahim K. yönetimindeki 41 D 9723 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Ömer A'ın (40) kullandığı 41 YS 313 plakalı otomobil, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi girişindeki trafik ışıklarında çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü ile yanında bulunan Zehra A, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:59 Kaynak: AA
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