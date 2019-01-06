Son Dakika Haberleri: Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü

Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü

29 dakika önce

ESKİŞEHİR'de, tomruk yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü, System.String[]
ESKİŞEHİR'de, tomruk yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi. 

Kaza, sabah saatlerinde, Eskişehir- Alpu yolunun 16'ncı kilometresindeki Ağapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gökhan Kirit'in kullandığı 26 YE 234 plakalı tomruk yüklü kamyon ile Mustafa Yener yönetimindeki 14 BT 199 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde, Mustafa sürücü Yener ile otomobilde bulunan Halim Gök ve Halim Yener'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedenler, itfaiye ekibinden araçtan çıkarılıp,  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:37 Kaynak: DHA

Sabah, Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den Ankara İçin Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı! Beşiktaş'ta, Otomobilde Dehşeti Yaşayan Kadını Çığlıkları Kurtardı

Katil Koca, 20 Yıllık Eşini 6 Yaşındaki Oğlunun Yanında Uyurken Öldürmüş Bağcılar'da Bir Dükkanın Demir Korkulukları Çalan Kızlar Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 14:06:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]