Kamyon ile otomobil çarpıştı, 6 yaralı - Son Dakika

Kamyon ile otomobil çarpıştı, 6 yaralı
29.04.2021 12:50
Sivas'ın Suşehri ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza saat 06.30 sıralarında Suşehri ilçesi D-100 karayolunda meydana geldi. Suşehri istikametinden Akıncılar istikametine giden Ö.K. idaresindeki 34 NF 4357 plakalı Renault marka otomobil ile N.K. yönetimindeki 58 SF 200 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon devrildi. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada sürücüler ile birlikte S.K., R.A., Ş.K., H.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
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