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Kamyon ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

02.01.2022 11:59
Kamyon ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir - Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 63 F 2409 plakalı kamyon ile 06 EG 820 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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Viranşehir, Şanlıurfa, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyon ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamyon ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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