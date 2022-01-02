Kamyon ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir - Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 63 F 2409 plakalı kamyon ile 06 EG 820 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA