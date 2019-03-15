Son Dakika Haberleri: Kamyon ile Otomobiller Çarpıştı: 5 Yaralı

Kamyon ile Otomobiller Çarpıştı: 5 Yaralı

26 dakika önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kamyon ile üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kamyon ile Otomobiller Çarpıştı: 5 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kamyon ile üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolu Arat Dağı mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen plastik yüklü 63 NR 666 plakalı kamyon ile üç otomobil çarpıştı. Kazada otomobiller tarlaya savrulurken, yaralanan Mahmut A. (20), Hüseyin O. (21), Faysal Ç. (21), Harun K. (24) ile ismi öğrenilmeyen bir kişi ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:39 Kaynak: İHA

Birecik, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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