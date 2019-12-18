Kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kamyon ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kamyon ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Otoyoldan İstanbul istikametine seyreden Tuncay B. idaresindeki 34 CBA 083 plakalı kamyon, Bolu Dağı Tüneli çıkışı Düzce kesiminde önünde seyreden Osman Ş. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine kazanın ardından olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Bolu ve Düzce'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yaklaşık bir süren çalışmanın ardından kamyon sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarılarak, ambulansa taşındı.

Yapılan müdahalenin ardından kamyon sürücüsü Tuncay B. Düzce'de bir hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:02 Kaynak: AA
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