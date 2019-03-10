Son Dakika Haberleri: Kamyon ile Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kamyon ile Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

10 dakika önce

Kayseri'de kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kamyon ile Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Kayseri'de kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Senati Ayboğan (56) yönetimindeki 38 JV 552 plakalı kamyon, Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda, refüjden karşı şeride geçerek, Sivas'tan Adana yönüne giden Mustafa T'nin (33) kullandığı 58 NH 501 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.

Kazada, kamyon sürücüsü öldü, oğlu Ferhat Ayboğan (34) ile yolcu otobüsünde bulunan Ertan Özdemir (45) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, otobüs şoförü Mustafa T'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:03 Kaynak: AA

Anbar, Sivas, Kayseri, Güncel
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