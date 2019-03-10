Kamyon ile Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kayseri'de kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Senati Ayboğan (56) yönetimindeki 38 JV 552 plakalı kamyon, Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda, refüjden karşı şeride geçerek, Sivas'tan Adana yönüne giden Mustafa T'nin (33) kullandığı 58 NH 501 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.



Kazada, kamyon sürücüsü öldü, oğlu Ferhat Ayboğan (34) ile yolcu otobüsünde bulunan Ertan Özdemir (45) yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.



Ekipler, otobüs şoförü Mustafa T'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

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