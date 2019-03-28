Son Dakika Haberleri: Kamyon Kalabalığın Arasına Daldı: 32 Ölü

Kamyon Kalabalığın Arasına Daldı: 32 Ölü

55 dakika önce

Guatemala'da kalabalığın arasına dalan kamyon aralarında çocuklarında bulunduğu en az 32 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Kamyon Kalabalığın Arasına Daldı: 32 Ölü, System.String[]
Guatemala'da kalabalığın arasına dalan kamyon aralarında çocuklarında bulunduğu en az 32 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'da ilk belirlemelere göre bir kamyonun kalabalığın arasına dalması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 32 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan en az 9 kişinin durumunun kritik olduğu belirtilirken, itfaiye ekipleri ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini açıkladı. İtfaiye ekipleri, kamyonun duramayarak, başka bir trafik kazası sonucu yaralanan kişiye yardım etmek isteyen kalabalığın arasına daldığını ifade etti. Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mağdurların ailelerine destek sağlayacaklarını belirterek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:16 Kaynak: İHA

İtfaiye, Orta Amerika, Güncel
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