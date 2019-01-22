Kamyon Kaldırımda Yürüyen Suriyeli Genci Ezdi, O Anlar Kameralara Yansıdı
48 dakika önce
Kamyon kaldırımda yürüyen Suriyeli genci ezdi, o anlar kameralara yansıdıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, elinde bisikletiyle kaldırımda giden Suriyeli genci kamyon ezdi.
Kamyon kaldırımda yürüyen Suriyeli genci ezdi, o anlar kameralara yansıdı
BURSA - Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, elinde bisikletiyle kaldırımda giden Suriyeli genci kamyon ezdi. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, İnegöl- Alanyurt
yolunda meydana geldi. Bisikletiyle kaldırım üzerinde yürüyen Musa El-Faris'e tomruk yüklü 41 GR 922 plakalı Ersin T. idaresindeki kamyon süratli bir şekilde çarptı. Faris, kaldırım üzerinde yürüyen Faris'i metrelerce ileri fırlattı. Suriyeli genç olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Hayatını kaybeden Faris'in cenazesi olay yerinden yapılan incelemenin ardından Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Kaza sonrası kamyon şoförü emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:20 Kaynak: İHA
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