Son Dakika Haberleri: Kamyon, Karlı Yolda Devrildi; Sürücü Yaralı

Kamyon, Karlı Yolda Devrildi; Sürücü Yaralı

1 saat önce

DÜZCE'de, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrilen kamyonun sürücüsü Abdülkadir Yılmaz yaralandı.

Kamyon, Karlı Yolda Devrildi; Sürücü Yaralı, System.String[]
DÜZCE'de, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrilen kamyonun sürücüsü Abdülkadir Yılmaz yaralandı. 

Kaza, öğleden sonra, Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımın sağlandığı D- 655 yolu Kabalak rampaları mevkisinde meydana geldi. Düzce yönüne giden Abdülkadir Yılmaz yönetimindeki 54 BM 682 plakalı taş yüklü kamyon, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Yılmaz, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Abdülkadir Yılmaz'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:15 Kaynak: DHA

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