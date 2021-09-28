KAMYON KARŞIDAN GELEN OTOMOBİL İLE ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şerit ihlali yapan kamyonun çarptığı karşıdan gelen otomobildeki 2 kardeş yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü ise kazayı yaralı olarak atlattı.

Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında İzmir - Ankara Karayolu üzeri Akçapınar Mahallesi girişi yakınlarında meydana geldi. Salihli'den Turgutlu yönüne giden Erdal Altan'ın (33) kullandığı 06 BVE 535 plakalı kamyon, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Osman Gürkan (49) yönetimindeki 45 LG 280 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da yol kenarındaki boş tarlaya savrulurken, otomobilin sürücüsü Osman Gürkan ve ağabeyi Ali Gürkan (53) yol kenarına fırladı. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Gürkan kardeşlerin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan kamyon şoförü Altan, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. İki kardeşin cenazeleri, nöbetçi savcının incelemelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.