Son Dakika | Kamyon kasasında 112 düzensiz göçmen yakalandı
26.03.2021 14:14
Son dakika haberi... Kamyon kasasında 112 düzensiz göçmen yakalandı Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir kamyonun kasasında 112 düzensiz göçmen yakalandı.
Kamyon kasasında 112 düzensiz göçmen yakalandı
VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir kamyonun kasasında 112 düzensiz göçmen yakalandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Muradiye ilçesi Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığınca Ünseli Mahallesi'nde H.T. yönetimindeki Ford Cargo marka kamyonda arama yapıldığı belirtildi. Yapılan aramada, aracın kasasında batı illerine gitmeye çalışan 112 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Göçmen kaçakçısı ve organizatör H.T. gözaltına alınarak hakkında adli işlemlere başlatılırken, göçmenlerin ise işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.
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