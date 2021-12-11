GAZİANTEP'te, polisin durdurduğu kamyonun kasasında, 17 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yasa dışı yollardan sigara getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler tarafından durdurulan kamyonun kasasında, kolilere gizlenen 17 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › KAMYON KASASINDA 17 BİN 130 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika