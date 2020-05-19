Kırklareli Belediyesinin müzik ekibi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için kamyon kasasında konser verdi.

Kırklareli Belediyesi, "Mutlu kentin, mutlu insanları" sloganıyla müzik ekibi oluşturdu. Ekip, kamyon kasasında cadde ve sokakları gezerek evlerinde sıkılan vatandaşlara moral konseri düzenledi.

Müziğin sesini duyanlar, balkon ve pencerelere çıkarak Türk bayrağı sallayıp şarkılara eşlik etti.

Ekip, vatandaşların bayramını kutlayarak evden çıkmamaları konusunda uyardı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı salgına rağmen coşkuyla kutlamaya çalıştıklarınını söyledi.

Kovid-19 nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşlara moral vermek istediklerini belirten Kesimoğlu, salgının en kısa sürede sona ermesi dileğinde bulundu.