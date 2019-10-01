Kamyon kasasında 6 ton odun ele geçirildi
1 saat önce
Tekirdağ'da durdurulan bir kamyonda ormanlık alandan kesildiği iddia edilen 6 ton odun bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:28 Kaynak: İHA
Tekirdağ'da durdurulan bir kamyonda ormanlık alandan kesildiği iddia edilen 6 ton odun bulundu. Olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa'da bulunan Karadeniz Mahallesinde durdurulan kamyonun kasasında yapılan incelemede ormanlık alandan kesildiği tespit edilen yaklaşık 6 ton odun bulundu. Olay ile ilgili şüpheli A.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahıs işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ
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