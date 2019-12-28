Kamyon kasasında 63 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Kamyon kasasında 63 kaçak göçmen yakalandı
6 saat önce
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İpekyolu ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda kamyon kasasında 63 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 07:39 Kaynak: İHA
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İpekyolu ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda kamyon kasasında 63 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli bir kamyon durduruldu. Kamyonun kasa kısmında yapılan kontrolde 63 yabancı uyruklu şahıs ile birlikte araç şoförü şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN
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