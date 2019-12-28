Kamyon kasasında 63 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kamyon kasasında 63 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Kamyon kasasında 63 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İpekyolu ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda kamyon kasasında 63 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Kamyon kasasında 63 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İpekyolu ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda kamyon kasasında 63 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.


Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli bir kamyon durduruldu. Kamyonun kasa kısmında yapılan kontrolde 63 yabancı uyruklu şahıs ile birlikte araç şoförü şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN

İpekyolu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 07:39 Kaynak: İHA
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