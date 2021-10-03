KAMYON KASASINDA 78 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika

KAMYON KASASINDA 78 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde durdurulan kamyonun kasasından Afganistan ve Pakistan uyruklu 78 kaçak göçmen çıktı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde durdurulan kamyonun kasasından Afganistan ve Pakistan uyruklu 78 kaçak göçmen çıktı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahta- Diyarbakır kara yolunun 10'uncu kilometresindeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan kamyonun kasasında Afganistan ve Pakistan uyruklu 78 kaçak göçmen yakalandı. 78 kişi, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İsmi açıklanmaya kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

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