Kamyon kasasında bir "Örümcek Adam" - Son Dakika

Kamyon kasasında bir "Örümcek Adam"
25.11.2020 13:00
Bursa'da seyir halindeki yapı malzemeleri yüklü kamyonun kasasına tutunup ölüme meydan okuyan gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Bursa'da seyir halindeki yapı malzemeleri yüklü kamyonun kasasına tutunup ölüme meydan okuyan gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Şehir merkezinde seyir halindeki kamyonun kasasına elleriyle tutunan gencin tehlikeli yolculuğu, trafikteki başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla an be an görüntülendi. Görüntülerde, gencin güçlükle kasaya tutunduğu ve canını tehlikeye attığı anlar yer aldı. Kamyonun kasasında taşınan yapı malzemeleri ve yan kapağının açık olması dikkatlerden kaçmadı.
(Ali Kamur-Abdullah Uğur/İHA)
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