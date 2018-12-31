Kamyon Kasasında Deveye Sopalı İşkence
1 saat önce
Kamyon kasasında deveye sopalı işkenceÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gerçekleştirilen geleneksel deve güreşlerinde, bir kişinin kamyon kasasında bağlı olan deveyi sopayla şiddet uygulaması tepki topladı.
Kamyon kasasında deveye sopalı işkence
ÇANAKKALE - Çanakkale
'nin Lapseki
ilçesinde gerçekleştirilen geleneksel deve güreşlerinde, bir kişinin kamyon kasasında bağlı olan deveyi sopayla şiddet uygulaması tepki topladı.
Edinilen bilgiye göre olay dün Lapseki'de meydana geldi. İlçede yapılan geleneksel deve güreşlerinde bir kişi kamyonun kasasına bağlı olan deveye sopayla defalarca vurarak şiddet uyguladı. O esnada bir kadın şiddete engel olmaya çalıştı fakat başarılı olamadı.
Deveye yapılan şiddet anları ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Yaşanan şiddet olayına hayvanseverler de yaptıkları açıklamayla tepki gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:02 Kaynak: İHA
Kamyon Kasasında Deveye Sopalı İşkence
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