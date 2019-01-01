Kamyon Kasasında Deveye Sopalı İşkence
1 saat önce
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gerçekleştirilen geleneksel deve güreşlerinde, bir kişinin kamyon kasasında bağlı olan deveye sopayla şiddet uygulaması tepki topladı.
Çanakkale
'nin Lapseki
ilçesinde gerçekleştirilen geleneksel deve güreşlerinde, bir kişinin kamyon kasasında bağlı olan deveye sopayla şiddet uygulaması tepki topladı.
Edinilen bilgiye göre olay, dün Lapseki'de meydana geldi. İlçede yapılan geleneksel deve güreşlerinde bir kişi kamyonun kasasına bağlı olan deveye sopayla defalarca vurarak şiddet uyguladı. O esnada bir kadın şiddete engel olmaya çalıştı fakat başarılı olamadı.
Deveye yapılan şiddet anları ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Yaşanan şiddet olayına hayvanseverler de yaptıkları açıklamayla tepki gösterdi. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
Kamyon Kasasında Deveye Sopalı İşkence
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