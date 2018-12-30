Son Dakika Haberleri: Kamyon Kasasında Köpek Balığı Ele Geçirildi

Kamyon Kasasında Köpek Balığı Ele Geçirildi

1 saat önce

Bartın'da bir kamyonetin kasasında avlanması yasak olan köpek balığı ele geçirildi.

Kamyon Kasasında Köpek Balığı Ele Geçirildi, System.String[]
Bartın'da bir kamyonetin kasasında avlanması yasak olan köpek balığı ele geçirildi.

Bartın'ın Karaçay mevkiinde bulunan kontrol noktasında durdurulan bir kamyonette izinsiz şekilde balık nakliyesi yapıldığının anlaşılması üzerine Bartın Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte arama yapıldı. Kamyonet kasasında bulunan balıklar incelendiğinde arka bölümde saklanmış avlanması yasak olan bir köpek balığı bulundu. Köpek balığı ile izinsiz nakliyesi yapılan 110 kasa balığa el konulurken, kamyonet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:48 Kaynak: İHA

Karaçay, Bartın, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Pompalı Tüfekli Saldırgan Köpek Beslediği İçin Tartıştığı Komşularına ve Polise Ateş Açtı Genç Adam, Tartıştığı Ağabeyini Tabanca ile Öldürüp Tuvalete Gömdü

Saldırgan, Evliyken Kendisini Aldattığını İddia Ettiği Eski Eşini Kalçasından Bıçakladı Eğlence Mekanında Hesap Kavgası: 1 Ölü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 14:00:46. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyon Kasasında Köpek Balığı Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]