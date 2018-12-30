Kamyon Kasasında Köpek Balığı Ele Geçirildi
1 saat önce
Bartın'da bir kamyonetin kasasında avlanması yasak olan köpek balığı ele geçirildi.
Bartın
'da bir kamyonetin kasasında avlanması yasak olan köpek balığı ele geçirildi.
Bartın'ın Karaçay
mevkiinde bulunan kontrol noktasında durdurulan bir kamyonette izinsiz şekilde balık nakliyesi yapıldığının anlaşılması üzerine Bartın Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte arama yapıldı. Kamyonet kasasında bulunan balıklar incelendiğinde arka bölümde saklanmış avlanması yasak olan bir köpek balığı bulundu. Köpek balığı ile izinsiz nakliyesi yapılan 110 kasa balığa el konulurken, kamyonet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - BARTIN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:48 Kaynak: İHA
Pompalı Tüfekli Saldırgan Köpek Beslediği İçin Tartıştığı Komşularına ve Polise Ateş Açtı
Genç Adam, Tartıştığı Ağabeyini Tabanca ile Öldürüp Tuvalete Gömdü
Saldırgan, Evliyken Kendisini Aldattığını İddia Ettiği Eski Eşini Kalçasından Bıçakladı
Eğlence Mekanında Hesap Kavgası: 1 Ölü