Son Dakika Haberleri: Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk
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Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk

6 saat önce

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, ev eşyası yüklü kamyonun kasasında yolculuk edenler görenleri şaşırttı.

Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk, System.String[]
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, ev eşyası yüklü kamyonun kasasında yolculuk edenler görenleri şaşırttı. Eşyaların üzerinde bulunan kişilerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
TEM yolunun Kocaeli- Kartepe mevkiinde  Ankara yönüne giden 61 LJ 311 plakalı ev eşyası yüklü kamyonun kasasında yolculuk edenler, görenleri şaşkına çevirdi. Kamyonun kasasındaki yatakların üzerinde bulunan kişiler, tehlikeye aldırış etmeden yolculuk etti. Yaklaşık 120 kilometre hızla giden ve hatalı sollama yapan kamyonetin arkasında Bolu'ya ilerleyen  Mahmut Alan, tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Alan, kamyonun kasasında bulunanların canlarını hiçe saymalarına tepki gösterdi.


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:38 Kaynak: DHA
Kartepe, Kocaeli, Güncel
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