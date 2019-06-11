Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk
6 saat önce
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, ev eşyası yüklü kamyonun kasasında yolculuk edenler görenleri şaşırttı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:38 Kaynak: DHA
KOCAELİ'nin Kartepe
ilçesinde, ev eşyası yüklü kamyonun kasasında yolculuk edenler görenleri şaşırttı. Eşyaların üzerinde bulunan kişilerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. TEM
yolunun Kocaeli- Kartepe mevkiinde Ankara
yönüne giden 61 LJ 311 plakalı ev eşyası yüklü kamyonun kasasında yolculuk edenler, görenleri şaşkına çevirdi. Kamyonun kasasındaki yatakların üzerinde bulunan kişiler, tehlikeye aldırış etmeden yolculuk etti. Yaklaşık 120 kilometre hızla giden ve hatalı sollama yapan kamyonetin arkasında Bolu
'ya ilerleyen Mahmut Alan
, tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Alan, kamyonun kasasında bulunanların canlarını hiçe saymalarına tepki gösterdi.
- Kocaeli
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