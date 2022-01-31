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Kamyon kasasındaki 174 kaçak göçmen, buhar çıkınca yakalandı - Son Dakika

Kamyon kasasındaki 174 kaçak göçmen, buhar çıkınca yakalandı

31.01.2022 14:04
Kamyon kasasındaki 174 kaçak göçmen, buhar çıkınca yakalandı

VAN'da, jandarmanın durdurduğu kapalı kasa kamyondan çıkan buharın fark edilmesiyle 174 kaçak göçmen yakalandı.

VAN'da, jandarmanın durdurduğu kapalı kasa kamyondan çıkan buharın fark edilmesiyle 174 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesindeki kontrol noktasında kapalı kasa kamyonu durdurdu. Kontrol sırasında, kamyonun tavan kısımdaki havalandırma bacasından buhar çıktığı fark edildi. Bunun üzerine bakılan kasada, karton kolilerin arkasına gizlenen 174 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.


Kamyon kasasındaki 174 kaçak göçmen, buhar çıkınca yakalandı
Kamyon kasasındaki 174 kaçak göçmen, buhar çıkınca yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı, Gevaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kamyon kasasındaki 174 kaçak göçmen, buhar çıkınca yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamyon kasasındaki 174 kaçak göçmen, buhar çıkınca yakalandı - Son Dakika
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