Kamyon kasasından 135 kilo 300 gram kubar esrar çıktı - Son Dakika

Kamyon kasasından 135 kilo 300 gram kubar esrar çıktı
11.11.2020 21:54
OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonun kasasında yapılan aramada çuvallara zulalanmış halde 135 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi.
OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonun kasasında yapılan aramada çuvallara zulalanmış halde 135 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi.
Uygulama noktasında görevli Nartokit Suçlarla Mücadele Şube Müdürülüğü ekipleri, şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Kamyonda özel eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada, aracın kasa kısmında 13 çuval içine zulalanmış 135 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü R.D.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
Son Dakika Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Erdoğan'ın yanındayız İstanbul'da sigara içilmesi yasaklanan yerleri Vali Yerlikaya açıkladı Son Dakika: 81 ilin tamamında kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı İşgalden kurtarılan Şuşa'da 28 yıl sonra ilk ezan sesi duyuldu Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin katil zanlısı erkek kardeş, cinayetleri itiraf etti Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'dan canlı yayında itiraf: Ermeni güçleri Hankendi şehrini koruyamadı İngiliz yarış atı Galileo, 190 milyon euroluk değeriyle Ronaldo ve Messi'yi geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi