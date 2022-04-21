Kamyon kasasından düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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Kamyon kasasından düşen çocuk ağır yaralandı

21.04.2022 16:50
Kamyon kasasından düşen çocuk ağır yaralandı

Niğde'de kamyon üzerindeki yükleri kapatmak için çadırı bağlarken kamyon kasasından düşen 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Niğde'de kamyon üzerindeki yükleri kapatmak için çadırı bağlarken kamyon kasasından düşen 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Şahinali Mahallesi Buse Sokak'ta kamyonun kasasında yüklerin üzerini kapatmak için çadırı bağlamaya çalışan Ömer A. (15) dengesini kaybederek yere düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Başını çarparak ağır yaralanan Ömer A., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Talihsiz çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

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Polis, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyon kasasından düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika


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