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Kamyon kasasından düşen Forklift mahalleyi elektriksiz bıraktı - Son Dakika

Kamyon kasasından düşen Forklift mahalleyi elektriksiz bıraktı

02.11.2021 17:09
Kamyon kasasından düşen Forklift mahalleyi elektriksiz bıraktı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde kamyon kasasından düşen forkliftin elektrik direğini devirmesi sonucu mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde kamyon kasasından düşen forkliftin elektrik direğini devirmesi sonucu mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

Kaza Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çaylı Mahallesi'nde ilerleyen kamyonun kasasında bulunan forklift, kamyonun viraja hızlı girmesi ile kasanın yandaki kapağını kırarak düştü. Yol kenarında bulanan beton elektrik direğine çarpan forklift direği devirirken, bölgedeki elektrik kabloları da parçalandı. Şans eseri yaralanan olmayan kazada yol uzun süre kapalı kaldı. Bölgeye de gün boyu elektrik verilemedi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kamyon kasasından düşen Forklift mahalleyi elektriksiz bıraktı
Kamyon kasasından düşen Forklift mahalleyi elektriksiz bıraktı

Ortaca, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyon kasasından düşen Forklift mahalleyi elektriksiz bıraktı - Son Dakika


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