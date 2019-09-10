Kamyon kasasından koyun yerine 61 kaçak göçmen çıktı

Adana'da polisin şüphelenip durdurduğu üzeri naylon branda ile kapatılmış kamyon kasasından 61 kaçak göçmen çıktı. Sürücünün polise "kasada koyun var" dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri son günlerde Türkiye'ye İran üzerinden Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu kaçak göçmenlerin geleceği ihbarını aldı. Bu nedenle polis, Adana'nın giriş çıkışlarında bulunan 5 ayrı uygulama noktasında görev aldı. İncirlik Park Alanı Uygulama Noktasında önlem alındığı sırada Mehmet G.'nin kullandığı 47 PR 847 plakalı kasası naylon branda ile kapatılmış kamyondan şüphelenip durdurdu. Polis, sürücüye kasada ne olduğunu sordu. Sürücü Mehmet G. ise polise " İstanbul'a koyun götürüyorum" diye yanıt verdi. Ancak, koyunların evraklarını isteyince sürücü panik yaptı. Bunun üzerine polis kasaya çıkıp brandayı açınca kasadan 61 kaçak göçmen olduğu ortaya çıktı. Polis insanları kasadan tek tek indirerek sayım yaptı. Polis şahısların 29'unun Pakistan, 21'inin Afganistan, 11'inin de Bangladeşli olduğunu belirledi. Polis 61 şahsı işlemlerinin ardından sınır dışı edilmesi için Adana İl Göç İdaresine teslim etti. Bu arada sürücü ise insan kaçakçılığından gözaltına alındı.

"AFGANİSTAN'DA SU BİLE YOK"

Türk kökenli Afganistan vatandaşı Muhammet Ertürk, Afganistan'da savaştan dolayı su bile bulamadıklarını belirterek, "Bizim ülkede iş yok, açız, savaş var bu nedenle Türkiye'ye geldik. Buraya gelmek için 500 avro para verdik. İran'dan Van'a geldik. Oradan da kamyon kasasına binip İstanbul'a gidiyorduk" diye konuştu.

(İHA)