Kamyon kasasının kapağına tutunarak gitti, görenlerin yüreği ağzına geldi - Son Dakika
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Kamyon kasasının kapağına tutunarak gitti, görenlerin yüreği ağzına geldi

21.07.2022 09:10
Kamyon kasasının kapağına tutunarak gitti, görenlerin yüreği ağzına geldi

Bursa'da bir kişi kamyon kasasın kapağına tutunarak seyretti.

Bursa'da bir kişi kamyon kasasın kapağına tutunarak seyretti. O anları gören diğer sürücüler korkuyla izlerken bir yandan da cep telefonu ile kayıt altına aldılar.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yakın Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi kamyon kasasının kapağına tutunarak seyretti. Canını hiçe sayan bu kişiyi gören diğer sürücüler gözlerine inanamazken o tehlikeli anlar cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA

YORUMLAR
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Trafikte kanlı yol verme kavgası kamerada... Trafikte kanlı yol verme kavgası kamerada... Bursa'da devrilen sunta yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı Bursa'da devrilen sunta yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı
Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyon kasasının kapağına tutunarak gitti, görenlerin yüreği ağzına geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyon kasasının kapağına tutunarak gitti, görenlerin yüreği ağzına geldi - Son Dakika
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